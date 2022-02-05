Омск, 5 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 14 летальных случаев от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 3605 человек.

Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 151 425. За минувшие сутки выявлено 2049 новых носителей, из которых госпитализировали 238 человек.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 461 пациент. Всего к настоящему времени коронавирус победили 132 425 жителей.

«1 109 522 человека привиты от коронавируса, из них 840 329 человек получил оба компонента вакцины», — добавили в региональном оперштабе.