Киев, 5 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В конце февраля 2022 г. Украина в рамках теста намерена на 72 часа отключиться от энергосетей РФ и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, передает Welt.

Ua.energy «Укрэнерго»

Планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом этого же года. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством Германии положительно отозвался о данном шаге.

«Таким образом, Украина заявляет о своем желании быть связанной с ЕС. Надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году», — передает издание слова Хохштейна.

При этом в «Укрэнерго» заявили изданию, что если после тестового отключения не удастся обратно подключиться к сети, то украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина к 2023 г. намерена отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.