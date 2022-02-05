п. Светлый, , 12:33 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту обнаружения в посёлке Светлом Томской области тел молодого парня и несовершеннолетней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Тела были найдены утром в субботу, 5 февраля. Подробности происшествия пока неизвестны.

Местные СМИ передают, что накануне погибшие распивали спиртное и употребляли наркотики в компании молодых людей, после чего разошлись по домам. На следующее утро они не проснулись.