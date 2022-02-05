Сан-Антонио, США, , 12:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM

Баскетбол Fotodes.ru

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 131:106.

Самым результативном игроком встречи стал форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон, набравший в матче 28 очков.

У «Рокетс» наиболее результативным оказался защитник Джош Кристофер, который набрал за игру 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 10 февраля на выезде встретится с командой «Кливленд Кавальерс», а «Хьюстон» 7 февраля дома сыграет с кубом «Нью-Орлеан Пеликанс».