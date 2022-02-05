Рустави, Грузия, 5 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия публично обвинил грузинских прокуроров в несамостоятельности и полной зависимости от нынешней власти, сообщает 5 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Об этом Мелия заявил перед началом судебного процесса над бывшим кандидатом в мэры Рустави и нынешним депутатом грузинского парламента Давидом Киркитадзе.

«Рустави — это город, где «Грузинская мечта» проиграла в противостоянии один на один с «Национальным движением». Киркитадзе победил на выборах, и если кто-то считает, что дело было снято с полки через четыре месяца обычным прокурором, то, конечно, это не так. Прокурор получил приказы в Рустави от тех людей, которые принимают такие решения, исходя из политической целесообразности», — сказал Ника Мелия.

Вчера, 4 февраля, прокуратура предъявила Киркитадзе обвинение. Он и ещё три человека обвиняются по делу о насилии во время выборов в мэры Рустави в октябре прошлого года.