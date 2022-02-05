Москва, 5 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил отказаться от термина fake news и заменить его термином Bloomberg-news после того, как американское агентство выпустило сообщение о том, что якобы началось вторжение России на Украину. Об этом Песков заявил в интервью РИА Новости.

GDJ Фейк-ньюс

Напомним, что Bloomberg в ночь на 5 февраля выпустило сообщение о том, что Россия якобы начала вторжение на Украину. Позднее агентство удалило сообщение, сославшись на ошибку.

Песков отметил, что подобный инцидент лишний раз показывает, насколько агрессивные действия Запада в Европе опасны.

Также Песков с иронией допустил, что в Кремле термин fake news могут заменить на Bloomberg-news.