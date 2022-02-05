Вашингтон, 5 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Линейка смартфонов iPhone SE получит новую модель с поддержкой связи 5G в марте 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM IPhone SE

По данным Bloomberg, американский гигант Apple представит несколько новых продуктов в первой половине марта. Одним из новых устройств станет смартфон iPhone SE самой недорогой серии Apple.

Ожидается, что новый iPhone SE получит поддержку мобильной связи пятого поколения, улучшенную камеру и более быстрый процессор. При этом дизайн смартфона будет похож на актуальную модель iPhone SE, представленную в апреле 2020 года.

Другим новым устройством Apple станет новая модель планшетного компьютера Ipad Air. Эта модель также получит более быстрый процессор и модуль связи с поддержкой 5G. Отмечается, что в марте Apple может представить и новый компьютер Mac с центральным процессором собственной разработки.

Среди обновлений программного обеспечения в марте ожидается выход новой версии операционной системы iOS 15.4. Мобильная операционная система получит возможность использовать систему идентификации Face ID без необходимости снимать защитную маску.