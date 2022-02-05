Самара, 5 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Никита Чернов заключил соглашение с московской командой «Спартак». Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба команды из Самары.

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Уточняется, что 26-летний футболист будут выступать за самарскую команду до конца мая текущего года, после чего перейдет в состав «красно-белых».

Также указывается, что контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, Никита Чернов является воспитанником московского ЦСКА и перешел в «Крылья Советов» в 2019 году. В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 14 матчах Российской Премьер-лиги, отличившись в них одним забитым голом.