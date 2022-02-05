Иркутск, 5 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 5 февраля сообщает некоторые подробности об аресте адвоката, которого обвинили в убийстве матери. По данным пресс-службы ведомства, речь идет о 54-летнем мужчине.

Mate Marschalko Убийство

В конце января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер.

«Установлено, что мужчина весной 2021 года переехал в Иркутск из Москвы, где работал адвокатом. Потерпевшая также являлась адвокатом первой Центральной Коллегии Адвокатов Иркутской области», — пояснили следователи.

На допросе мужчина признался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года СУ СК РФ по Иркутской области известил о завершении расследования уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Зима, который весной 2021 года жестоко разделался с тёщей.

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