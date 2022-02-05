Пекин, 5 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. На платформе WeChat житель Китая рассказал о впечатлениях от русской кухни. Самые вкусные из блюд — особенно щи и каши — он посоветовал обязательно попробовать иностранцам, отправляющимся в РФ.

Цитата из м/ф «Маша и Медведь», сер. 17 «Маша плюс каша». Реж. Олег Ужинов. 2011. Россия Маша и каша

В первую очередь автор обратил внимание на супы, особенно питательными, по его мнению, являются щи. Привлекла внимание и уха: рецепт этого супа «передается российскими поварами из поколения в поколение». А летом, по его совету, нельзя отказываться от окрошки.

По его мнению, также стоит обратить внимание на разные каши: пшеничную, манную, гречневую, ячневую, кукурузную.