5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили ошибку агентства Bloomberg, опубликовавшего заголовок о «вторжении» РФ на Украину, но затем признавшего ошибку и удалившего его.

Мирослава Романенко, , 12:43 — REGNUM Агентство Bloomberg на своем сайте опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, но затем признало ошибку и удалило его. Обстоятельства публикации заголовка расследуются.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «РФ вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16:00 (00:00 мск 5 февраля) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в сообщении.

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Инцидент обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «headlines Украина» и «Наглый».

»Bloomberg по ошибке выпустил заголовок о вторжении России на территорию Украины. Затем агентство признало ошибку, удалило его и извинилось. Никакая это не ошибка. Спланированная провокация с целью ещё больше накалить обстановку. Геббельсовцы!» — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Волки, волки», — кричал мальчик», — отреагировал Дмитрий.

«Очередной раз выставили себя идиотами», — добавил SD.

«Вот так, ошибочно… и спровоцирует войну… Они этого и хотят…» — пишет Танюшка.

«Ага… «ошибочно»… Как же им бы хотелось, чтобы тут началась война и горы трупов… шакалы…» — не выдержал Andrii M.

«Блумберг не журналистика, какие к ним претензии? Желтая пресса обычная», — написал один из участников обсуждения.

«Из того, что за последнее время все эти «авторитетные» СМИ набросали в информационное пространство, удалить нужно 99%», — призвал Jack.

«Да уж, «СМИ» отжигают», — отреагировал Сергей В.

«Ну, а мы, терпилы… сидим и ждём очередного выброса… вместо того, чтоб предъявить уродам за разжигание и не только за эту «досадную ошибку»… То, что у них 3 месяца активного нагнетания было, то норм?» — задался вопросом Роман.

«Кто-то очень любит зарабатывать, ничего не производя, кроме шума», — пишет were.

«Огласите весь список (заготовленных заголовков), посмотрим, что там нам приготовили англосаксы!» — с сарказмом добавил Олег Б.

«Посмотри на своих друзей, Украина! Они же все сожрать тебя хотят», — отметил Anatoly.

«Психически больные люди», — отреагировала Елена.

«Эти вбросы с определенной целью», — выразил свое мнение Олег Д.

«75% украинцев после этой новости побежали в магазины за караваями и солью», — пошутил Nick J.

«Это они так соглашение России и Китая расценили?» — недоумевает Елена П.

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«Вот если б они за ложь выплатили огромную денежную компенсацию, может подумали бы, прежде чем языком ляпать! А так быстро поднятое не считается упавшим. Здесь еще и другой вопрос напрашивается, кто ответит за морально-психологическое состояние украинцев, живущих более 3 месяцев в состоянии активного ожидания самого страшного, скупающего продукты питания, подверженных постоянным депрессиям и т. п??? А кто ответит за отток денег (инвестиций и т. п.) из страны по той же причине? Кто? Вопрос риторический…» — отметила Ульяна.

«Самое ужасное, что после стольких откровенных фейков и манипуляций наш народ продолжает верить и западным «друзьям», и их чеканутым таблоидам», — подытожила Ольга.

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