Вашингтон, , 12:07 — REGNUM На территории Технологического университета Вирджинии (США) произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом 5 февраля сообщает The New York Post.

В данный момент кампус и прилегающая к нему территория оцеплены полицейскими.

Сигнал о вооруженном человеке рядом с университетом поступил на телефон службы спасения. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу.

Вооруженное нападение началось в кальянной, несколько человек госпитализированы.

Точное число пострадавших пока не сообщается. Нет информации и о том, удалось ли задержать стрелявшего.