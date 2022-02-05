Тюмень, 5 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Житель Тюменской области несколько дней брал кредиты и перечислял полученные деньги мошенникам. Об этом сообщает областное УМВД.

Телефонный мошенник

Очередным пострадавшим оказался житель Ялуторовска 1985 года рождения. Он поверил мнимым сотрудникам некого банка о том, что от его имени якобы поданы заявки на кредиты, и чтобы их аннулировать, нужно получить кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. При этом они запретили ему с кем-либо советоваться, а затем даже пригрозили Уголовным кодексом.

Через некоторое время мужчина всё же позвонил на горячую линию банка и только после этого понял, что стал жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело. Если мошенников поймают, то им грозит до десяти лет заключения.