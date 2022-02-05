Кызыл, 5 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1972 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, тело убитого с ножевыми ранами было найдено 2 феврале в одном из частных домов по улице Семирацкого.

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Сотрудники ППС, выехавшие на место происшествия, задержали подозреваемую в убийстве и доставили в отделение полиции. Ей оказалась супруга потерпевшего 1975 года рождения.

«Ранее она была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к двум годам лишения свободы условно. Ограничившись столь мягким наказанием, женщина не сделала для себя должных выводов, и вновь совершила более тяжкое преступление», — отметили в ведомстве.