Братск, Иркутская область, , 11:57 — REGNUM Коммунальное ЧП случилось сегодня, 5 февраля, в поселке Коблякова Братского района Иркутской области. Как сообщает телеграм-канал «Город Братск», в результате аварийного отключения теплоснабжения без тепла остались три социальных объекта и восемь жилых домов, в которых проживают 38 человек, из них семеро детей.

Теплосеть Yarnews.net

В восстановительных работах задействованы 14 человек и 4 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, к конце 2021 года варийное отключение электроснабжения произошло в городе Киренске Иркутской области.

Читайте также: В Приангарье несколько сотен домов попали под отключение электроэнергии