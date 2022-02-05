Москва, 5 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Опубликованное американским агентством Bloomberg сообщение о том, что Россия якобы начала вторжение на Украину, говорит об опасности агрессивных заявлений стран Запада. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

Ранее стало известно, что в ночь с пятницы на субботу агентство Bloomberg выпустило заголовок «Россия вторгается на Украину». Публикация появилась на сайте агентства около полуночи по московскому времени.

В Bloomberg заявили, что это сообщение было опубликовано по ошибке.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев», — пояснили в агентстве.

Позднее публикация была удалена.

По мнению пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, произошедшее — это хорошая иллюстрация того, какие последствия может повлечь «атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась в Европе по причине агрессивных действий Запада.

«И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», — подчеркнул Песков.