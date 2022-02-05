Торонто, Канада, 5 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась победой хозяев со счетом 125:114.

При этом самым результативном игроком встречи стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 33 очками и девятью подборами.

В составе «Атланты» наиболее результативными оказались форвард Джон Коллинс и легкий форвард Деандре Хантер, которые набрали по 23 очка за игру каждый.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 8 февраля на выезде встретится с командой «Шарлотт Хорнетс», а «Атланта» днем ранее также в гостях сыграет с кубом «Даллас Маверикс».