Екатеринбург, 5 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть микрорайона Уктус осталась без электричества. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Отключение произошло в ночь на 5 февраля и коснулось восьми домов. Причиной стали буровые работы. Оказалось, что в результате них было повреждено две кабельных линии.

В компании «Россети-Урал» пояснили журналистам, что энергетики оперативно прибыли на место ЧП. Ведутся восстановительные работы.