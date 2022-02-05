Иркутск, 5 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура известила о ликвидации трёх огромных исторических свалок в Черемховском и Усольском районах Иркутской области. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, они находились на территории г. Усолье-Сибирское, с. Новожилкино, с. Нижняя Иреть. Их общий объем превышал 1 400 м3 (более 80 крупных самосвалов), а располагался мусор на площади более чем 16 000 м2 (более двух футбольных полей).

Onf.ru Свалка

«В рамках исполнения требований решений судов по искам межрайонной природоохранной прокуратуры, органами местного самоуправления в течение 2021 года проводилась работа по ликвидации свалок, и в настоящее время территории муниципальных образований очищены от твердых коммунальных отходов, несанкционированные свалки ликвидированы в полном объеме», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 г. прокуратура Слюдянского района Приангарье подтвердила факт наличия огромной свалки твёрдых коммунальных отходов, образовавшейся на земельном участке в пади Талая близ Байкала. По итогам выезда на место установлено, что в указанном месте скопилось более 108 тыс. м³ твердых коммунальных отходов.

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