Сеул, , 11:50 — REGNUM Сатирический научно-фантастический фильм «Не смотрите наверх» и ещё семь картин вошли в список лучших фильмов 2021 года по версии южнокорейского кинорежиссёра Пон Чжун Хо, опубликованный в киножурнале FILO.

Пон Чжун Хо Tomdog

Вышедшая в 2020 году картина «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо была удостоена четырёх премий «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». В 2021 году сам Пон Чжун Хо возглавил жюри Венецианского кинофестиваля.

По итогам года южнокорейский режиссёр составил список наиболее понравившихся фильмов. Он выделил картины «Не смотрите наверх» Адама Маккея, драму «Сядь за руль моей машины» японского режиссёра Рюсукэ Хамагути и анимационный фильм «Беги» датского режиссёра Йонас Поэр Расмуссена.

Продолжили список лучших фильмов драмы Мишеля Франко «Закат» и «Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча. Замкнули восьмёрку лучших работ 2021 года анимационная комедия «Митчеллы против машин», драма Одри Диван «Событие» (L'événement) и южнокорейский документальный фильм Sewing Sisters.

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