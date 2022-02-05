Челябинск, 5 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские пресекли незаконный оборот табачной продукции более чем на миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сигареты

Всего у одного бизнесмена 1972 года рождения изъяли 10 600 пачек немаркированной продукции. Товар хранился в арендованном боксе на рынке в Ленинском районе.

Теперь мужчине грозит до шести лет заключения. Суда он дожидается на свободе. Полицейские ищут лиц, организовавших изготовление и поставку этой продукции.