Красноярск, 5 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 18 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 9532, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 204 304. За сутки диагноз подтвердился у 4013 человек. Наибольший прирост зафиксирован в городах Красноярск, Ачинск и Норильск, где выявлено 2569, 155 и 131 новых носителей соответственно.

В ковидные стационары госпитализировали за сутки 341 человек. Выздоровели 909 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус победили 172 924 человека.