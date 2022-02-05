Пекин, , 11:40 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне 2×7,5 км на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине и эта награда стала первой в активе сборной России на этих Играх. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

Первое место выиграла представительница Норвегии Тереза Йохауг, которая финишировала с результатом 44 минуты 13,7 секунды.

Занявшая второе место российская спортсменка отстала от победительницы на +30,2 секунды. Третье место у австрийской лыжницы Тереза Штадлобер, отставшей от победительницы на +30,5 секунды.

При этом также в гонке от сборной России участвовали Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.