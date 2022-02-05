Москва, 5 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Отставка президента Армении Армена Саркисяна не оказала никакого воздействия на политическую жизнь страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

President.am Армен Саркисян

Никола Пашиняна, у него и так руки были свободны. А сейчас на месте президента будет фигура, более удобная для Пашиняна. Но, тем не менее, всё равно это не является для Пашиняна жизненно важным. Отставка является лишь подтверждением того, что было раньше. Александр Скаков Саркисян наконец-то понял, что ни на что не влияет, что должность его — чисто декоративная. Это было давно всем очевидно, но, видимо, он надеялся, что может на что-то влиять. А, во-вторых, его отставка ни на что не имеет воздействия. Она не помешала интересам, у него и так руки были свободны. А сейчас на месте президента будет фигура, более удобная для Пашиняна. Но, тем не менее, всё равно это не является для Пашиняна жизненно важным. Отставка является лишь подтверждением того, что было раньше.

Эксперт подчеркнул, что даже если новый президент и попытается выйти из-под влияния Пашиняна, то конституционные возможности президента всё равно чрезвычайно малы.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян подал прошение об отставке, которая вступила в силу 31 января.