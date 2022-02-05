Тайбэй, , 11:36 — REGNUM Власти Тайваня выразили протест и осудили совместное заявление лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина, выпущенное по итогам их переговоров Пекине. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Тайваня.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что российский президент Владимир Путин побывал в Пекине, где он принял участие в открытии XXIV Зимних Олимпийских Игр, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В совместном заявлении по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин высказали позиции России и Китая по международным отношениям. Также в заявлении было сказано о том, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.

В заявлении Тайваня сказано, что власти острова резко осуждают «ложные формулировки» в совместном заявлении Путин и Си Цзиньпина о том, что Россия намерена соблюдать принцип «одного Китая» и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

В МИД Тайваня подчеркнули, что"Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им».

Также принцип «одного Китая» на Тайване назвали «выдуманным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Тайваня рассчитывают при поддержке США укрепить свой сувренитет. При этом в Пекине продолжают считать, что Тайвань — это провинции КНР и резко осуждают любые взаимодействия острова с другими государствами.

В 1949 году на Тайване обосновались осколки Гоминьдана, потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. Гоминьдан опирался на поддержку США. Некоторое потепление отношений между Тайванем и КНР началось в конце 80-х годов и продолжалось 90-е годы XX века и начало 2000-х. Однако после того, как Китай вырвался в мировые экономические лидеры и фактически бросил вызов гегемонии США, Вашингтон вновь стал пытаться использовать Тайвань в качестве инструмента сдерживания КНР.