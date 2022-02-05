Иркутск, 5 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Иркутске сотрудникам ГИБДД пришлось применять оружие, чтобы остановить пьяного лихача. Подробности инцидента, случившемся накануне вечером, 4 февраля, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Пьяный

После сообщения, о том, что в районе объездной дороги микрорайона Первомайский водитель автомобиля Toyota Camry не подчинился законным требованиям инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться, экипаж дорожных инспекторов, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, начал преследование.

В ходе погони полицейские многократно призывали водителя остановиться, но тщетно. В соответствии с федеральным законом «О полиции», инспектор ДПС применил табельное оружие, выстрелив в воздух, а затем повредив колесо автомобиля, после чего полицейские задержали нарушителя.

В результате применения оружия никто не пострадал. За рулем иномарки оказался 33-летний местный житель, управлявший автомобилем без водительского удостоверения. Транспортное средство помещено на специализированную автостоянку, ведётся разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2022 года на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» был задержан 41-летний житель Шелеховского района, управляющий автомобилем с явными признаками опьянения и не имеющий водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

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