Улан-Удэ, 5 февраля 2022, 11:34 — REGNUM Конституцию Бурятии приведут в соответствие с федеральным законом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава республики Алексей Цыденов внёс на рассмотрение Народного хурала соответствующий законопроект.
Согласно документу, изменениям подвергнется статья 5, где уточняется, что система органов государственной власти региона устанавливается в соответствии с общими принципами, предусмотренными федеральным законом. Кроме того, в статье 74 будут уточнены полномочия главы республики.
«Согласно законопроекту глава Бурятии вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации в случае и порядке, установленных федеральным законом и законом Республики Бурятия», — отметили в правительстве.
Кроме того, различные уточнения и правки будут внесены в статьи 4, 70, 72 и 78 конституции Бурятии.