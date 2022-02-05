Улан-Удэ, 5 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Конституцию Бурятии приведут в соответствие с федеральным законом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава республики Алексей Цыденов внёс на рассмотрение Народного хурала соответствующий законопроект.

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Согласно документу, изменениям подвергнется статья 5, где уточняется, что система органов государственной власти региона устанавливается в соответствии с общими принципами, предусмотренными федеральным законом. Кроме того, в статье 74 будут уточнены полномочия главы республики.

«Согласно законопроекту глава Бурятии вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации в случае и порядке, установленных федеральным законом и законом Республики Бурятия», — отметили в правительстве.

Кроме того, различные уточнения и правки будут внесены в статьи 4, 70, 72 и 78 конституции Бурятии.