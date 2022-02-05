Индианаполис, США, , 11:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никола Вучевич в составе баскетбольного клуба «Орландо Мэджик» (сс) Mike

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась победой гостей со счетом 115:122.

При этом самым результативном игроком встречи стал защитник хозяев Карис ЛеВерт, который набрал во встрече 42 очка.

В составе «Буллз» наиболее результативным оказался черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший в матче дабл-дабл с 36 очками и 17 подборами.

Отметим, в следующем матче «Чикаго» 6 февраля дома встретится с командой «Филадельфия Сиксерс», а «Индиана» днем позже на выезде сыграет с кубом «Кливленд Кавальерс».