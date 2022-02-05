Москва, , 11:25 — REGNUM В 2021 г. задолженность граждан РФ по просроченным кредитам сократилась на 2%, передает «Прайм» 5 февраля со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.

Отмечается, что наименьшая доля должников пришлась на фармацевтов и работников IT-сферы. Просроченность по кредитам снизилась и у медработников.

Отмечается, что по итогам 2021 г. количество должников, имеющих просроченную задолженность перед банками со сроком более 90 дней, составило порядка 6 млн.

Ранее сообщалось, что увеличение ставок по ипотеке в 2022 г. неизбежно, оно обусловлено макроэкономическими параметрами, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Региональной ассоциации оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков.

«Рост ключевой ставки Банка России, инфляция и сокращение государственной поддержки увеличат ежемесячный платеж будущего заемщика, как минимум, на 15%», — считает он.

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