Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Из ТОП-10 богатейших людей мира выбыл Марк Цукерберг (основатель Meta), согласно версии рейтинга миллиардеров, опубликованного Forbes 5 февраля.

Падение произошло сразу на 12 место. За сутки основатель Meta потерял $29,7 млрд (25,9% от общего капитала). Сокращение состояния произошло на фоне падения акций компании. В десятку самых богатых людей планеты он входил с 2015 г.

В компании заранее предвидели падение чистой прибыли. Об этом говорилось в квартальном отчете. Также наблюдается снижение числа пользователей, связанное с ростом конкурентной платформы TikTok.