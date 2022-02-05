Новочеркасск, Ростовская область, , 11:16 — REGNUM Почти 82 млн рублей выделено Новочеркасску из бюджета Ростовской области на бесперебойное теплоснабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Обслуживание труб теплоснабжения Mil.ru

«Выделенные ассигнования предназначены для решения вопросов, связанных с обеспечением теплоснабжения», — уточнили в пресс-службе главы региона.

Администрация столицы донского казачества подтвердила потребность в финансовой помощи. На решение вопросов будет добавлено ещё около 23 млн рублей из муниципальной казны.