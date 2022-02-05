Москва, 5 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Новые автомобили в России в 2022 году подорожают в среднем на 20%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на выступление представителей дилерских компаний на пресс-конференции на площадке НСН.

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Генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский объяснил, что текущая ситуация на российском авторынке позволяет с уверенностью говорить о предстоящем росте цен. Он отметил, что многие производители переносят основную часть поставок на вторую половину года.

Ольховский добавил, что ухудшению ситуации может способствовать проблема нехватки комплектующих. В этом случае будут сорваны графики производства, а дилеры начнут получать недоукомплектованные автомобили. Изменение курса рубля также будет оказывать влияние на рост цен.

«20% подорожание в течение года — это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся», — подытожил эксперт.

Директор локации автодилера РОЛЬФ Ясенево Алексей Голубятников согласился с тем, что цены на автомобили продолжат расти в 2022 году. При этом он добавил, что уровень роста цен не может быть спрогнозирован с высокой точностью.