Москва, , 11:14 — REGNUM В 2022 году рост цен на одежду и обувь в РФ составит порядка 15−25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля. Об этом рассказала Анна Лебсак-Клейманс — гендиректор Fashion Consulting Group.

По ее словам, средний рост цен на одежду и обувь в 2021 г. составил 15−25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте — на 20−30%, в среднем сегменте — на 15−25%, в массовом — на 10−15%. Исходя из существующих трендов, показатели роста цен в 2022 г. будут не ниже 2021 г, передает РИА Новости слова эксперта.

Она отметила, что цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире — это общемировой тренд. Объясняя причины подорожания, она выделила несколько факторов: это мировой рост цен на все виды сырья и увеличение стоимости транспортировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что средняя цена билета в кинотеатрах России по итогам января 2022 года впервые превысила отметку в 323 рубля. В первый месяц 2022 г. средняя цена билета в российских кинотеатрах выросла на 13,2% в годовом исчислении, достигнув 323,7 рубля. По итогам 2021 года средняя стоимость билета составила 278 рублей.

Годом ранее билеты на киносеансы в РФ продавались по средней цене в 264 рубля.

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