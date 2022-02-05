Омск, 5 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Омске правоохранители установили двоих подозреваемых в грабеже. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области, в полицию обратилась 50-летняя потерпевшая.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР Трудновоспитуемые подростки

По её словам, вечером 3 февраля на улице к ней со спины подбежал неизвестный и выхватив сумку с деньгами и телефоном, убежал. Причинённый ущерб женщина оценила в 5 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «грабёж».

"Информации о злоумышленнике оказалось немного — потерпевшая запомнила только его небольшой рост, около 160 сантиметров. Однако сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника — 14-летний школьник», — отметили в управлении.

По предварительным данным, инициатором преступления стал его 13-летний приятель, который смотрел по сторонам, пока второй вырывал сумку. Пробежав 400 метров, они поделили добычу, младший забрал телефон и 150 рублей, старшему достались деньги в сумме 2 тыс. рублей.

Смартфон к настоящему времени изъят у подростка и возвращён владелице. Деньги несовершеннолетние грабители успели потратить на чипсы и газировку.