п. Хребтовый, , 11:12 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности аварии с грузовиками, в которой погиб водитель. Инцидент произошел накануне вечером, 4 февраля, на федеральной автодороге «Вилюй» близ поселка Хребтовый.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 43-летний мужчина водитель, управляя автомобилем Hyundai, двигался со стороны города Усть-Кута по направлению в Братск. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Iveco, который двигался во встречном направлении, под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался при доставлении в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 4 февраля, возле села Бильчир Осинского района автомобиль УАЗ скорой медицинской помощи столкнулся с перевозившим гравий грузовиком Shacman. Погиб пациент.

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