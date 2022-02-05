Азов, Ростовская область, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области оштрафован поставщик больничных коек, вовремя не выполнивший условия контракта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Койки в госпитале «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что центральная горбольница Азова заключила с обществом с ограниченной ответственностью контракт на поставку медицинских кроватей. Однако подрядчик взятые на себя обязательства в установленные сроки не выполнил.

Директору фирмы было внесено представление. Виновное лицо привлечено к ответственности, больничные койки доставлены в лечебное учреждение.

По постановлению прокурора подрядчик привлечен судом к административной ответственности и оштрафован.