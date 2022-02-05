Нур-Султан, , 11:08 — REGNUM Абдижамил Нурпеисов — советский и казахский писатель, переводчик — ушел из жизни на 98-м году жизни. Об этом 5 февраля сообщил депутат нижней палаты парламента Казахстана Жанарбек Ашимжанов.

«Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, знаменитый Абдижамил Нурпеисов», — написал депутат в Facebook. При этом он не уточнил обстоятельства смерти.

Историческая трилогия «Кровь и пот» Нурпеисова удостоена Госпремии СССР 1974 г. Известность принесли также роман-дилогия «Последний долг» и роман «Курляндия».