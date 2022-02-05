Челябинск, , 11:02 — REGNUM В Челябинске и Магнитогорске полицейские ликвидировали три наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба областного главк МВД.

В Томске прикрыли шесть притонов

Цитата из видео УМВД по Томской области

В ходе осмотров квартир были найдены и изъяты наркотическое средство, шприцы, упаковка от употребленных наркотиков и другие соответствующие предметы. Десять посетителей квартир привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф либо арест.

В отношении владельцев квартир возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до четырёх лет колонии.