Челябинск, 5 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Челябинске и Магнитогорске полицейские ликвидировали три наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба областного главк МВД.

Цитата из видео УМВД по Томской области В Томске прикрыли шесть притонов

В ходе осмотров квартир были найдены и изъяты наркотическое средство, шприцы, упаковка от употребленных наркотиков и другие соответствующие предметы. Десять посетителей квартир привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф либо арест.

В отношении владельцев квартир возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до четырёх лет колонии.