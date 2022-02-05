Тункинский район, Бурятия, 5 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. По факту подтопления села Толтой Тункинского района Бурятии организована прокурорская проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура Село Толтой в Бурятии

Как отмечается, ранее о происшествии сообщили масс-медиа.

В рамках проверки надзорное ведомство намерено дать оценку действиям местных властей по охране территорий от негативного воздействия вод.

Как сообщало ИА REGNUM, местная река Хобок начала вышла из берегов ещё в конце 2021 года. К 10 января на придомовых участках по улице Школьная села Толтой образовалась наледь, в связи с чем администрация работы по обустройству отводного канала вдоль улицы.