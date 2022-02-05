Шарлотт, США, , 11:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой гостей со счетом 101:102.

Самым результативном игроком встречи стал центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен, оформивший в матче дабл-дабл с 29 очками и 22 подборами.

В составе «Хорнетс» наиболее результативным оказался защитник Терри Розир, который набрал во встрече 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Кливленд» 7 февраля дома встретится с командой «Индиана Пэйсерс», а «Шарлотт» днем ранее также у себя сыграет с кубом «Майами Хит».