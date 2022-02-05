Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Совместное заявление лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам их совместных переговоров является началом новой эры в геополитике. Об этом пишет журналист The Telegraph Роланд Олифант.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что президент России Владимир Путин посетил Пекин, где принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских Игр, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором обозначили позиции двух стран относительно попыток вмешательства западных стран в дела суверенных государств.

«С этого момента доминация Запада под предводительствомСШАне будет восприниматься как должное», — пишет Олифант.

Журналист считает, что от этих переговоров прежде всего выиграл российский лидер Владимир Путин, так как поддержка со стороны такого экономического гиганта, как Китай, выгодна прежде всего России.

А вот Китай может рассчитывать на поддержку России в его борьбе с западными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«На данный момент у них одна общая цель — покончить с Pax Americana», — пишет Олифант.