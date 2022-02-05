Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года на четверть снизилось число пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар 76.mchs.gov.ru

«С начала 2022 года в Ростовской области произошло 288 пожаров (в минувшем году за это время было зарегистрировано 386 пожаров), снижение на более, чем 25%», — уточнили в ведомстве.

При пожарах погибли 28 человек (детей среди них нет), восемь дончан пострадали. Спасти за этот период удалось 223 человека.

По-прежнему большая часть пожаров (68%) происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Зачастую возгорания, в результате которых погибли люди, возникли ночью.