Москва, , 13:20 — REGNUM В случае проведения активной политики в Закавказье Россия вполне может обойти в этом регионе Турцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Российские миротворцы Mil.ru

«Если Россия будет активно продвигать свои интересы, а это не только Армения и Азербайджан, а ещё и Абхазия, Южная Осетия, Грузия, то она имеет все возможности опередить Турцию в усилении своего влияния в регионе. Я имею ввиду вопрос открытия коммуникаций через Грузию и тем самым усиления экономического, в первую очередь, влияния России», — сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.