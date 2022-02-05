Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантом дела стал 48-летний житель Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что 2 февраля мужчина, находясь в нетрезвом виде в арендованном на улице Очаковской жилье, нарушил общественный порядок. На требование прибывшего сотрудника полиции прекратить противоправные действия злоумышленник ответил нецензурной бранью и угрозами убийства. Затем пьяный мужчина ударил полицейского кухонным ножом, повредив верхнюю одежду.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос об аресте мужчины.

Расследование уголовного дела продолжается.