Владикавказ, 5 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Полузащитник владикавказского футбольного клуба «Алания» Бутта Магомедов перейдет в состав подмосковной команды «Химки». Об этом 5 февраля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

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По информации последних, в настоящее время руководство обоих клубов уже полностью согласовало условия перехода 24-летнего футболиста.

Отметим, Бутта Магомедов играет в составе «Алании» с 2019 года и в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах Футбольной национальной лиги, в которых отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми пасами.