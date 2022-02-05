Иерусалим, , 10:44 — REGNUM Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Украине системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишет The Washington Times со ссылкой на Breaking Defense.

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Минобороны Израиля заявило Латвии, Эстонии, Литве, что откажет трем странам в любом разрешении на поставку Украине оружия израильского производства.

Этот шаг вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать свои отношения с РФ, отмечает издание со ссылкой на источники в минобороны страны.

Сообщается, что Израиль стремится поддерживать хорошие отношения с Кремлем в связи с необходимостью продолжения действий в Сирии против поставок иранского оружия ливанскому движению «Хезболла», передает ИА Красная Весна.