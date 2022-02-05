Плесецк, Архангельская область, , 10:43 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником Минобороны РФ успешно стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области 5 февраля. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» Mil.ru

Ракета стартовала с площадки №43 космодрома «Плесецк» в 10:00 мск. В 10:09 мск от третьей ступени носителя отделилась космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника.

Подготовка к запуску, старт и последовавшие операции прошли в штатном режиме. Для вывода спутника на целевую орбиту потребуется несколько часов.

Запущенный космический аппарат будет использоваться в интересах Минобороны РФ. Этот пуск стал первым стартом с космодрома «Плесецк» в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый в 2022 году пуск ракеты «Союз-2» намечен на 3 февраля