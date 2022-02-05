Барнаул, 5 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. Судя по данным оперативного штаба региона на 5 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 10 967 зараженных коронавирусом (+684 за сутки). Такого не было за всю историю пандемии в регионе.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По количеству тестирований с учётом повторных исследований тоже поставлен рекорд — 19 863 (+1561 за сутки), выявлены рекордные 3123 новых носителя (+421).

«По состоянию на 5 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2054 человека (+53 за сутки). Кроме этого, 230 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+53)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 26 854 (+119 за сутки) и 106 827 (+2909 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 320 (+5 за сутки). Из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8938 человек, причём 22 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 144 214 человек. Выздоровели 111 815 пациентов (+493 за сутки).

Читайте также: На Алтае за сутки госпитализировали сразу 100 пациентов с коронавирусом